Подростки несколько раз ударили жительницу Ровно ножом в спину, что повлекло колотые раны. Кроме этого, у женщины осталась психологическая травма после пережитого.
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Потерпевшая не была знакома с нападавшими
Жуткий инцидент в Ровно случился 31 августа. Пичугина отвела одну из своих дочерей в детский сад и как раз возвращалась домой. Она не сразу поняла, что произошло. Сначала подумала, что ее просто ударили рукоятью ножа. "Потом подошел прохожий, я к нему повернулась и увидела лужу крови, – вспомнила пострадавшая.
Уже когда Ольга находилась в больнице, ей показали видео нападения с камер наблюдения. Подростков, которые набросились на нее с ножом, до этого она не знала. Впоследствии правоохранители установили, что они живут с пострадавшей в одном подъезде. "Когда я узнала об этом, сказать, что у меня волосы встали дыбом – это ничего не сказать", – отметила она.
Близнецы смотрели запрещенные фильмы
Одному из братьев уже вручили подозрение в совершении преступления, другой сейчас проходит по делу как свидетель. Если докажут, что он также причастен к преступлению, дело могут переквалифицировать
Братья смотрели запрещенные фильмы, где присутствует жестокость, и хотели что-то такое испытать сами,
– отметили в полиции.
Подростки не объясняли, на кого именно хотели совершить нападение. Впрочем, фактом является то, что они хотели испытать то, что увидели в кино, рассказал глава Ровненского управления полиции Роман Штеба.