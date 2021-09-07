Підлітки кілька разів вдарили мешканку Рівного ножем у спину, що спричинило колоті рани. Крім цього, у жінки залишилася психологічна травма після пережитого.

Детальніше У Рівному 15-річні близнюки намагалися вбити жінку посеред вулиці

Потерпіла не була знайомою з нападниками

Моторошний інцидент у Рівному трапився 31 серпня. Пічугіна відвела одну зі своїх доньок до дитячого садка і саме поверталася додому. Вона не одразу зрозуміла, що відбулося. Спочатку подумала, що її просто вдарили руків'ям ножа. "Потім підійшов перехожий, я до нього повернулася й побачила калюжу крові, – пригадала постраждала.

Вже коли Ольга перебувала у лікарні, їй показали відео нападу, з камер спостереження. Підлітків, які накинулися на неї з ножем, до цього вона не знала. Згодом правоохоронці встановили, що вони живуть із постраждалою в одному під'їзді. "Коли я дізналася про це, сказати, що в мене волосся підскочило дибки, це нічого не сказати", – зазначила вона.

Зверніть увагу! Медики кажуть, що Пічугіній пощастило, адже лезо не пройшло наскрізь. Тепер жінка займається зі спеціалістом, аби оговтатися після психологічної травми.

Близнюки дивилися заборонені фільми

Одному із братів-нападників, вже вручили підозру у скоєнні злочину, інший наразі проходить у справі як свідок. Якщо доведуть, що він також причетний до злочину, справу можуть перекваліфікувати

Брати дивилися заборонені фільми, де присутня жорстокість, і хотіли щось такого виду випробувати самі,

– зазначили у поліції.

Підлітки не пояснювали, щодо кого саме хотіли скоїти напад. Втім, фактом є те, що вони хотіли випробувати те, що побачили у кіно, розповів очільник Рівненського управління поліції Роман Штеба.