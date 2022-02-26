Лежат, как российские солдаты на украинских полях, – Госспецсвязи о кибератаках России

Украина эффективно обороняется не только на земле и в воздухе, но и в киберпространстве. Также хакеры помогают нашему государству бороться против оккупантов.

В Госспецсвязи говорят, что в киберпространстве гораздо понятнее, кто – друг, кто – враг.

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Украинские сайты атакуют из Беларуси

Одной из ключевых групп, которые атакуют Украину, является группа UNC1151, которая расположена в Минске. В ее состав входят кадровые офицеры министерства обороны Беларуси,

– отметили в Госспецсвязи.

Именно эта группа стояла за фишинговой рассылкой на почтовые ящики украинских военных. Также они атакуют цели не только в Украине, а также России, Беларуси и Польше. Под ударом, прежде всего, – культурные и общественные организации, которые говорят правду о войне.

Между тем, "охота" идет не только на украинские ресурсы, хакеры мстят и ресурсам государства-агрессоры.

Какие сайты России не работают:

Роскомнадзор,

Сайт Президента РФ (Кремль),

Сайт Правительства,

Сайт Госдумы,

Сайт Совета Федерации,

Госуслуги и другие.

В Госспецсвязи напомнили, что правил кибергигиены нужно соблюдать ежедневно.

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