Лежат, как российские солдаты на украинских полях, – Госспецсвязи о кибератаках России
Источник:Госспецсвязи
Украина эффективно обороняется не только на земле и в воздухе, но и в киберпространстве. Также хакеры помогают нашему государству бороться против оккупантов.
В Госспецсвязи говорят, что в киберпространстве гораздо понятнее, кто – друг, кто – враг.
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Украинские сайты атакуют из Беларуси
Одной из ключевых групп, которые атакуют Украину, является группа UNC1151, которая расположена в Минске. В ее состав входят кадровые офицеры министерства обороны Беларуси,
– отметили в Госспецсвязи.
Именно эта группа стояла за фишинговой рассылкой на почтовые ящики украинских военных. Также они атакуют цели не только в Украине, а также России, Беларуси и Польше. Под ударом, прежде всего, – культурные и общественные организации, которые говорят правду о войне.
Между тем, "охота" идет не только на украинские ресурсы, хакеры мстят и ресурсам государства-агрессоры.
Какие сайты России не работают:
- Роскомнадзор,
- Сайт Президента РФ (Кремль),
- Сайт Правительства,
- Сайт Госдумы,
- Сайт Совета Федерации,
- Госуслуги и другие.
В Госспецсвязи напомнили, что правил кибергигиены нужно соблюдать ежедневно.
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