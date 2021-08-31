Речь идет о Марии Коровиной, которая работает на телеканале "Рент-ТВ". Об этом рассказал в своем ютубе активист Сергей Стерненко.

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В одном из своих сюжетов журналистка рассказывала зрителям в России, якобы национальные праздники в Украине – это когда в центре Киева собираются радикалы, их бывает до 30 тысяч человек.

Ее почему-то беспрепятственно пустили наши пограничники, чтобы она в дальнейшем могла лгать, поливать грязью и пугать украинцами россиян,

– сказал Стерненко.

Он отметил, что есть 2 варианта. Или Коровина сказала, что она русская пропагандистка или назвала себя журналисткой. И тогда пограничники пустили ее. Или она соврала пограничником о цели своего визита в нашу страну.



Российская пропагандистка на параде в Киеве / Скриншот с видео Стерненко

Что наговорила журналистка

В еще одном из сюжетов российская журналистка заявила, что те люди, которые говорят в Украине на русском языке, являются гражданами "второго сорта". Также она сказала, что в центре столицы слышно лозунги последователей Степана Бандеры.

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Кроме этого, она рассказала о том, что украинскую технику "создали из скотча". А также – сказала, что Украина якобы разделена гражданской войной и находится под руководством западных стран.

Стерненко рассказал о русской пропагандистске: смотрите видео

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