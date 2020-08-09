Во время ЛГБТ-шествия в польской Варшаве полицейские задержали 48 человек. А началось все с того, что они пытались задержать участника, который развешивал радужные флаги на памятниках.

Активиста посадили в автомобиль, который сразу окружили другие протестующие. Случилось это 8 августа, сообщает полиция Варшавы.

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Митингующие начали кричать "Позор" и блокировать проезд. Это привело к массовым арестам. Задержанных обвинили в неуважении к полиции и повреждении автомобиля правоохранителей.

Оппозиционные политики отреагировали на инцидент – обвинили сотрудников правоохранительных органов в чрезмерном применении силы во время задержания.

Отметим, что по состоянию на 9 августа всех задержанных уже освободили.

Почему в Польше вспыхнули ЛГБТ-протесты

Накануне суд на 2 месяца взял под стражу активистку под официальным именем Михал Ш. – она идентифицирует себя как женщину и пользуется именем Марго.

Ее обвиняют в нападении на водителя автофургона с гомофобными лозунгами на кузове. Такие машины часто ездят по улицам польских городов, рекламируя взгляды ультраконсервативных и религиозных организаций, сообщает BBC.

По информации издания Gazeta Wyborcza, Марго поместят в мужской следственный изолятор – соответственно к полу, приписанному при рождении.

Недавно Марго обвинили в том, что она с другими активистами осквернила исторические памятники, завернув их в радужные флаги. В частности – речь идет о статуе Иисуса Христа в костеле Варшавы. Ее допросили, предъявили ей обвинения, но отпустили.