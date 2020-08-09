Під час ЛГБТ-ходи у польській Варшаві поліцейські затримали 48 людей. А почалося все з того, що вони намагалися затримати учасника, який розвішував райдужні прапори на пам'ятниках.

Активіста посадили в автомобіль, який одразу оточили інші протестувальники. Трапилося це 8 серпня, повідомляє поліція Варшави.

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Мітингарі почали кричати "Ганьба" та блокувати проїзд. Це призвело до масових арештів. Затриманих звинуватили в неповазі до поліції та пошкодженні автомобіля правоохоронців.

Опозиційні політики відреагували на інцидент – звинуватили співробітників правоохоронних органів в надмірному застосуванні сили під час затримання.

Зазначимо, що станом на 9 серпня всіх затриманих вже звільнили.

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Напередодні суд на 2 місяці взяв під варту активістку під офіційним ім'ям Міхал Ш. – вона ідентифікує себе як жінку і користується ім'ям Марго.

Її звинувачують у нападі на водія автофургона з гомофобними гаслами на кузові. Такі машини часто їздять вулицями польських міст, рекламуючи погляди ультраконсервативних та релігійних організацій, повідомляє BBC.

За інформацією видання Gazeta Wyborcza, Марго помістять в чоловічий слідчий ізолятор – відповідно до статі, приписаної при народженні.

Нещодавно Марго звинуватили в тому, що вона з іншими активістами осквернила історичні пам'ятники, загорнувши їх в райдужні прапори. Зокрема – йдеться про статую Ісуса Христа у костелі Варшави. Її допитали, пред'явили їй звинувачення, але відпустили.