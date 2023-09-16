Стоит отметить, что до исчезновения китайский чиновник выступал на китайско-африканском форуме по миру и безопасности. Кроме того, он также ездил в Россию и Белоруссию с официальным визитом.
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Почему исчез министр обороны Китая
В правительстве Соединенных Штатов считают, что министр обороны был отстранен от исполнения обязанностей и находится под следствием. В частности, источники издания Washington Post говорят, что его могли репрессировать из-за обвинений в коррупции, связанных с его предыдущей должностью руководителя отдела военных закупок.
Ли находится под серьезным расследованием и, вероятно, будет отстранен от должности. Все может быть еще хуже, – заявил американский чиновник.
Он также намекнул, что в правительстве Поднебесной возможны дальнейшие чистки. Стоит отметить, что 15 августа Ли Шанфу приезжал в Москву, где встретился с Путиным, а через 2 дня – приехал в Беларусь и сфотографировался с Лукашенко.
Кроме того, журналисты издания Reuters, ссылаясь на троих неназванных китайских чиновников, отметили, что на прошлой неделе Ли Шанфу должен был принять участие в ежегодной встрече с руководителями министерства обороны Вьетнама. Однако Пекин неожиданно отменил визит министра, ссылаясь на якобы "состояние здоровья" чиновника.
В Китае мистически исчезают министры
- Журналисты Financial Times сообщили, что министр обороны Китая Ли Шанфу уже несколько недель не появлялся на публике. Они предположили, что его могли убрать с должности руководителя министерства.
- За несколько месяцев до этого бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган оказался в подобной ситуации. Так, Цинь Ган таинственным образом исчез из виду общественности, а его длительное отсутствие объясняли болезнью.
- Исчезновение Цень Ганя вызвало беспокойство у мировой общественности. В частности, сообщали о его причастности к коррупционному скандалу, политической борьбе и даже обвинениям во внебрачной связи. В то же время пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что ей неизвестна ни одна информация о его местонахождении.