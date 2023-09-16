Стоит отметить, что до исчезновения китайский чиновник выступал на китайско-африканском форуме по миру и безопасности. Кроме того, он также ездил в Россию и Белоруссию с официальным визитом.

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Почему исчез министр обороны Китая

В правительстве Соединенных Штатов считают, что министр обороны был отстранен от исполнения обязанностей и находится под следствием. В частности, источники издания Washington Post говорят, что его могли репрессировать из-за обвинений в коррупции, связанных с его предыдущей должностью руководителя отдела военных закупок.

Ли находится под серьезным расследованием и, вероятно, будет отстранен от должности. Все может быть еще хуже, – заявил американский чиновник.

Он также намекнул, что в правительстве Поднебесной возможны дальнейшие чистки. Стоит отметить, что 15 августа Ли Шанфу приезжал в Москву, где встретился с Путиным, а через 2 дня – приехал в Беларусь и сфотографировался с Лукашенко.

Кроме того, журналисты издания Reuters, ссылаясь на троих неназванных китайских чиновников, отметили, что на прошлой неделе Ли Шанфу должен был принять участие в ежегодной встрече с руководителями министерства обороны Вьетнама. Однако Пекин неожиданно отменил визит министра, ссылаясь на якобы "состояние здоровья" чиновника.

В Китае мистически исчезают министры