Варто зазначити, що до свого зникнення китайський чиновник виступав на китайсько-африканському форумі з миру та безпеки. Крім того, він також їздив у Росію та Білорусь з офіційним візитом.
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Чому зник міністр оборони Китаю
В уряді Сполучених Штатів вважають, що міністра оборони відсторонили від виконання обов'язків і він перебуває під слідством. Зокрема, джерела видання Washington Post кажуть, що його могли репресувати через звинувачення в корупції, пов’язані з його попередньою посадою керівника відділу військових закупівель.
Лі перебуває під серйозним розслідуванням і, ймовірно, буде відсторонений від посади. Все може бути ще гірше, – заявив американський чиновник.
Він також натякнув, що в уряді Піднебесної можливі подальші чистки. Варто зазначити, що 15 серпня Лі Шанфу приїздив до Москви, де він зустрівся з Путіним, а через 2 дні – приїхав до Білорусі та сфотографувався з Лукашенком.
Крім того, журналісти видання Reuters, посилаючись на трьох неназваних китайських посадовців зазначили, що минулого тижня Лі Шанфу мав взяти участь у щорічній зустрічі з керівниками міністерства оборони В'єтнаму. Однак Пекін несподівано скасував візит міністра, посилаючись на буцімто "стан здоров'я" чиновника.
У Китаї містично зникають міністри
- Журналісти Financial Times повідомили, що міністр оборони Китаю Лі Шанфу вже кілька тижнів не з'являвся на публіці. Вони припустили, що його могли прибрати з посади очільника міністерства.
- За кілька місяців до цього колишній міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган опинився в подібній ситуації. Так, Цинь Ган таємничим чином зник з поля зору громадськості, а його тривалу відсутність пояснювали хворобою.
- Зникнення Цінь Ганя викликало занепокоєння у світової громадськості. Зокрема, повідомляли про його причетність до корупційного скандалу, політичної боротьби та навіть звинувачення у позашлюбному зв’язку. Водночас прессекретар МЗС Китаю Мао Нін заявила, що їй невідома жодна інформація щодо його місцеперебування.