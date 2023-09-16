Варто зазначити, що до свого зникнення китайський чиновник виступав на китайсько-африканському форумі з миру та безпеки. Крім того, він також їздив у Росію та Білорусь з офіційним візитом.

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Чому зник міністр оборони Китаю

В уряді Сполучених Штатів вважають, що міністра оборони відсторонили від виконання обов'язків і він перебуває під слідством. Зокрема, джерела видання Washington Post кажуть, що його могли репресувати через звинувачення в корупції, пов’язані з його попередньою посадою керівника відділу військових закупівель.

Лі перебуває під серйозним розслідуванням і, ймовірно, буде відсторонений від посади. Все може бути ще гірше, – заявив американський чиновник.

Він також натякнув, що в уряді Піднебесної можливі подальші чистки. Варто зазначити, що 15 серпня Лі Шанфу приїздив до Москви, де він зустрівся з Путіним, а через 2 дні – приїхав до Білорусі та сфотографувався з Лукашенком.

Крім того, журналісти видання Reuters, посилаючись на трьох неназваних китайських посадовців зазначили, що минулого тижня Лі Шанфу мав взяти участь у щорічній зустрічі з керівниками міністерства оборони В'єтнаму. Однак Пекін несподівано скасував візит міністра, посилаючись на буцімто "стан здоров'я" чиновника.

У Китаї містично зникають міністри