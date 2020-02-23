Liberate Crimea!: В Австралии прошла акция к годовщине аннексии Крыма

В столице Австралии Канберре под посольством России 23 февраля была проведена акция к шестой годовщине аннексии Крыма. В ней приняли участие около 50 местных и австралийских украинцев. Люди стояли с призывами освободить Крым.

По словам координаторов мероприятия, они хотели привлечь внимание к российской агрессии в Украине и напомнить австралийцам об оккупации Крыма как геополитическом преступлении Кремля. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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На плакатах были надписи "Crimea is Ukraine! Liberate Crimea!" ("Крым – это Украина! Освободите Крым!"). Участники акции привлекли внимание и к другим преступлениям России. 76 лет назад состоялся геноцид – депортация чеченского и ингушского народов.

Что известно об аннексии Крыма?Россия аннексировала украинский полуостров в марте 2014 года. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной. Страны Запада ввели против РФ экономические санкции. Сам Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".



Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала