Украинцы из Крыма боятся, что Украина забыла о них, – освобожденный из плена крымчанин Семена

Крымский журналист Николай Семена, который недавно вернулся из русского плена, уверяет, что на полуострове остались и до сих пор живут очень много украинских патриотов. Впрочем оккупанты делают все для того, чтобы заместить местное население переселенцами из Крыма.

В Крыму очень много украинских патриотов, но одновременно и много русских шовинистов, заявил Николай Семена в рамках акции "Соль Крыма. День солидарности с непокоренным Крымом". Об этом сообщает "Укринформ".

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Он заявил, что большинство крымчан сейчас думают, будто Украина о них забыла.

В Крыму многие люди думают, что Украина отстранилась от Крыма, не занимается проблемами полуострова и не планирует деоккупации Крыма. Это мы здесь знаем, что есть несколько стратегий,

– заявил освобожденный пленник.

Кроме того, он рассказал, что Россия прилагает очень много усилий, чтобы заместить существующее население полуострова. Туда массово заселяют русских, а крымчанам все труднее найти нормальную работу.

"В каждом городе строятся огромные жилые комплексы со школами, детсадами, магазинами и тому подобное. Туда заселяются приезжих людей из России. Например, если у нас население Симферополя ранее составляло около 350 тысяч, то сейчас – более 600 тысяч", – рассказывает журналист.

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По его словам, эти люди приехали с материковой России и не имеют представления, как на полуострове живут люди. Отдельно он рассказал и о проблемах с трудоустройством для крымчан.

Очень много людей завезли из России и расставили на все руководящие должности. Зато крымчанам остается только быть на подчиненных должностях, исполнительных работах,

– рассказал Николай Семена.

Что Россия сделала с Крымом за 6 лет оккупации?С 2014 года в Крыму появился ряд проблем – от социальных до бытовых и экономических. Первое, полуостров на грани гуманитарной катастрофы из-за нехватки воды. Несмотря на и без того ограниченные водные ресурсы Крыма, оккупанты продолжают искусственно увеличивать население полуострова.



Вместе с переселением на полуостров россиян постоянные преследования испытывают местные жители. Их преследуют буквально за что угодно – религию, украинские флаги на домах и тому подобное.



Еще одна важная проблема – милитаризация Крыма. За шесть лет россияне перебросили на остров более 31 тысячи военных, а также более тысячи единиц военной техники, в частности, подводные лодки, корабли, танки и ракетные комплексы.