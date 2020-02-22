Українці з Криму бояться, що Україна забула про них, – звільнений з полону кримчанин Семена

Кримський журналіст Микола Семена, який нещодавно повернувся з російського полону, запевняє, що на півострові залишилися і досі живуть дуже багато українських патріотів. Втім окупанти робить усе для того, щоб замістити місцеве населення переселенцями з Криму.

У Криму є дуже багато українських патріотів, але водночас є і багато російських шовіністів, заявив Микола Семена у межах акції "Сіль Криму. День солідарності з нескореним Кримом". Про це повідомляє "Укрінформ".

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Він заявив, що більшість кримчан нині думають, буцімто Україна про них забула.

У Криму багато людей думають, що Україна відсторонилася від Криму, не переймається проблемами півострова і не планує деокупації Криму. Це ми тут знаємо, що є кілька стратегій,

– заявив звільнений бранець.

Крім того, він розповів, що Росія докладає дуже багато зусиль, аби замістити наявне населення півострова. Туди масово заселяють росіян, а кримчанам все важче знайти нормальну роботу.

"У кожному місті будуються величезні житлові комплекси із школами, дитсадками, магазинами тощо. Туди заселяються приїжджі люди з Росії. Наприклад, якщо у нас населення Сімферополя раніше становило близько 350 тисяч, то зараз – понад 600 тисяч", – розповідає журналіст.

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За його словами, ці люди приїхали з материкової Росії і не мають уявлення, як на півострові живуть люди. Окремо він розповів і про проблеми з працевлаштуванням для кримчан.

Дуже багато людей завезли з Росії і розставили на усі керівні посади. Натомість кримчанам залишається лише бути на підпорядкованих посадах, виконавчих роботах,

– розповів Микола Семена.

Що Росія зробила з Кримом за 6 років окупації?З 2014 року у Криму виникла ціла низка проблем – від соціальних до побутових і економічних. Найперше, півострів на межі гуманітарної катастрофи через брак води. Попри і без того обмежені водні ресурси Криму, окупанти продовжують штучно збільшувати населеня півострова.



Разом з переселенням на півострів росіян постійних переслідувань зазнають місцеві мешканці. Їх переслідують буквально за будь-шо – релігію, українські прапори на будинках тощо.



Ще одна важлива проблема – мілітаризація Криму. За шість років росіяни перекинули на півострів понад 31 тисячу військових, а також понад тисячу одиниць військової техніки, зокрема, підводні човни, кораблі, танки і ракетні комплекси.