Десятки тисяч вбитих і мільйони переселених, – Україна звернулася до Росії з негайними вимогами

В Україні 20 лютого минає 6 років з початку збройної агресії Російської Федерації. МЗС вимагає від РФ негайно приступити до безумовного виконання усіх взятих зобов’язань.

МЗС України оприлюднило заяву до шостих роковин з початку збройної агресії РФ. Україна вимагає негайного припинення вогню і врегулювання ситуації на Донбасі на основі домовленостей, досягнутих у рамках міжнародних форматів.

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Російські війська 20 лютого 2014 року розпочали окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. РФ тоді порушила порушила основоположні принципи міжнародного права:

принципи незастосування сили чи погрози силою;

поваги до суверенітету і територіальної цілісності незалежних держав;

непорушення кордонів.

Про наслідки російської агресії

Наслідки міжнародного злочину – трагічні: окупація частини території України, десятки тисяч загиблих і поранених, півтора мільйони внутрішньо переміщених та мільйони українських громадян, змушених жити на тимчасово окупованих територіях в умовах терору та системних порушень прав людини.

Вже сам прояв української ідентичності є тяжким злочином в очах окупантів. Репресій зазнає корінний народ Криму – кримські татари,

– додали у МЗС.

МЗС України назвало злочини, які вчинили окупанти:

проведення незаконного призову до російських збройних сил;

системна політики переселення мешканців Росії на тимчасово окуповані українські території;

примусова паспортизація громадян України;

прискорена мілітаризація окупованих територій.

Довідка. Росія продовжує роздавати свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі попри реакцію світу. Незаконні паспорти отримали вже понад 125 тисяч громадян України.

Звернення МЗС до міжнародної спільноти

МЗС України закликає міжнародну спільноту до подальшого посилення політико-дипломатичного й економічного тиску на Російську Федерацію. Водночас МЗС висловило вдячність міжнародним партнерам за підтримку України.

Зверніть увагу! Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. Лише з початку 2020 року проросійські бойовики уже 137 разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 13 військових. Список загиблих – тут.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу