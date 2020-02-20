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      Десятки тысяч убитых и миллионы переселенных, – Украина обратилась к России с требованиями

      - Читати новину українською
      Украина обратилась к России с незамедлительными требованиями / shutterstock.com

      В Украине 20 февраля истекает 6 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. МИД требует от РФ немедленно приступить к безусловному выполнению всех взятых обязательств.

      МИД Украины обнародовало заявление к шестой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ. Украина требует немедленного прекращения огня и урегулирования ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов.

      Вспомним: Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены

      Российские войска 20 февраля 2014 года начали оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя. РФ тогда нарушила основополагающие принципы международного права:

      • принципы неприменения силы или угрозы силой;
      • уважения к суверенитету и территориальной целостности независимых государств;
      • соблюдение границ.

      О последствиях российской агрессии

      Последствия международного преступления – трагические: оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, полтора миллиона внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека.

      Уже само проявление украинской идентичности является тяжким преступлением в глазах оккупантов. Репрессиям подвергается коренной народ Крыма – крымские татары,
      – добавили в МИД.

      МИД Украины назвал преступления, совершенные оккупантами:

      • проведение незаконного призыва в российские вооруженные силы;
      • системная политика переселения жителей России на временно оккупированные украинские территории;
      • принудительная паспортизация граждан Украины;
      • ускоренная милитаризация оккупированных территорий.

      Справка. Россия продолжает раздавать свои паспорта на временно оккупированном Донбассе несмотря на реакцию мира. Незаконные паспорта получили уже более 125 тысяч граждан Украины.

      Обращение МИД к международному сообществу

      МИД Украины призывает международное сообщество к дальнейшему усилению политико-дипломатического и экономического давления на Российскую Федерацию. В то же время МИД выразил благодарность международным партнерам за поддержку Украины.

      Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. Только с начала 2020 года пророссийские боевики уже 137 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 13 военных. Список погибших – здесь.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапаКарта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Война на Донбассе Новости Донецка Новости России Новости Луганска Новости США Жертвы МИД Украины Операция Объединенных сил Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия
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