Десятки тысяч убитых и миллионы переселенных, – Украина обратилась к России с требованиями
В Украине 20 февраля истекает 6 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. МИД требует от РФ немедленно приступить к безусловному выполнению всех взятых обязательств.
МИД Украины обнародовало заявление к шестой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ. Украина требует немедленного прекращения огня и урегулирования ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов.
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Российские войска 20 февраля 2014 года начали оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя. РФ тогда нарушила основополагающие принципы международного права:
- принципы неприменения силы или угрозы силой;
- уважения к суверенитету и территориальной целостности независимых государств;
- соблюдение границ.
О последствиях российской агрессии
Последствия международного преступления – трагические: оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, полтора миллиона внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека.
Уже само проявление украинской идентичности является тяжким преступлением в глазах оккупантов. Репрессиям подвергается коренной народ Крыма – крымские татары,
– добавили в МИД.
МИД Украины назвал преступления, совершенные оккупантами:
- проведение незаконного призыва в российские вооруженные силы;
- системная политика переселения жителей России на временно оккупированные украинские территории;
- принудительная паспортизация граждан Украины;
- ускоренная милитаризация оккупированных территорий.
Справка. Россия продолжает раздавать свои паспорта на временно оккупированном Донбассе несмотря на реакцию мира. Незаконные паспорта получили уже более 125 тысяч граждан Украины.
Обращение МИД к международному сообществу
МИД Украины призывает международное сообщество к дальнейшему усилению политико-дипломатического и экономического давления на Российскую Федерацию. В то же время МИД выразил благодарность международным партнерам за поддержку Украины.
Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. Только с начала 2020 года пророссийские боевики уже 137 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 13 военных. Список погибших – здесь.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала