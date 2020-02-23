Liberate Crimea!: В Австралії відбулась акція до річниці анексії Криму

У столиці Австралії Канберрі під посольством Росії 23 лютого провели акцію до шостої річниці анексії Криму. У ній взяли участь майже 50 місцевих та австралійських українців. Люди стояли із закликами звільнити Крим.

За словами координторів заходу, вони хотіли привернути увагу до російської агресії в Україні та нагадати австралійцям про окупацію Криму як геополітичний злочин Кремля. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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На плакатах були написи "Crimea is Ukraine! Liberate Crimea!" ("Крим – це Україна! Звільніть Крим!"). Учасники акції привернули увагу й до інших злочинів Росії. 76 років тому відбувся геноцид – депортація чеченського та інгушського народів.​

Що відомо про анексію Криму? Росія анексувала український півострів у березні 2014 року. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною. Країни Заходу запровадили проти РФ економічні санкції. Сам Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".



Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу