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      Liberate Crimea!: В Австралії відбулась акція до річниці анексії Криму

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      В Австралії провели акцію до шостої річниці анексії Криму / shutterstock.com

      У столиці Австралії Канберрі під посольством Росії 23 лютого провели акцію до шостої річниці анексії Криму. У ній взяли участь майже 50 місцевих та австралійських українців. Люди стояли із закликами звільнити Крим.

      За словами координторів заходу, вони хотіли привернути увагу до російської агресії в Україні та нагадати австралійцям про окупацію Криму як геополітичний злочин Кремля. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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      На плакатах були написи "Crimea is Ukraine! Liberate Crimea!" ("Крим – це Україна! Звільніть Крим!"). Учасники акції привернули увагу й до інших злочинів Росії. 76 років тому відбувся геноцид – депортація чеченського та інгушського народів.​

      Що відомо про анексію Криму? Росія анексувала український півострів у березні 2014 року. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною. Країни Заходу запровадили проти РФ економічні санкції. Сам Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

      Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Австралія Анексія Криму Новини Криму
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