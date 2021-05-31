Или меня освободят, или пойду "небесным экспрессом", – узник Кремля Выговский

Пленник Кремля Валентин Выговский рассказал, что уже на протяжении 5 лет находится в бетонном подвале. Обычно заключенные сидят в помещении крытой тюрьмы не более, чем 6 месяцев. Однако украинцу постоянно продлевают наказание из-за мнимых нарушений.

В частности, Выговский рассказал, что после прогулки ему предлагают взять веник и лопату и убрать. Когда политзаключенный отказывается, ведь поклялся, что палец о палец не ударит во вражеской стране, ему записывают новое нарушение.

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Выговский подчеркнул: он даже не имеет права говорить по телефону, чтобы услышать голоса родных. Пленник Кремля убежден, что его держат в одиночной камере запертым от всего мира по негласному указанию ФСБ. Там хотят, чтобы Выговский "скорее с ума сошел".

Политзаключенный напомнил, что его пытали, чтобы вырвать признание.

Меня били несколько дней на Лубянке, а потом началось что-то вообще невероятное. Вывезли в лес, поставили на колени, надели мешок на голову и начали стрелять, как бы имитируя расстрел. Я вынужден был подписать (признание, – 24 канал),

– рассказал Выговский.

Пленник Кремля признался, что тогда он еще дорожил своей жизнью. Надеялся, что его освободят, обменяют. В то же время сейчас Выговский уже охладел к будущему. По словам мужчины, в заключении прошли его лучшие годы.

"Меня пытали на Лубянке, меня даже расстреливали, я все прошел, меня этим не удивишь. Я 5 лет сижу в бетонном подвале. Я уже ничего не боюсь и ничего не жду от жизни. И, честно вам скажу, у меня возникают суицидальные мысли. Я не буду здесь сидеть до 2025 года", – признался пленник Кремля.

На волю Выговский передал слова: "Либо меня освободят, либо я уйду на родину "небесным экспрессом".

Заключение Выговского: главное

Пленник Кремля Валентин Выговский уже 7 лет находится в незаконном заключении.

Политзаключенный не имеет доступа к прессе, радио или телевидению.

Общаться с родными по телефону ему также запрещено. Выговский может присылать письма на свободу, однако только тогда, когда не находится в штрафном изоляторе.

Пленник Кремля страдает от боли в спине, однако никакой медицинской помощи ему не оказывают.

Даже список продуктов, которые можно передать Выговскому, является очень ограниченным.

Выговского схватили в Крыму еще в 2014 году. Туда мужчина поехал только на день. Однако украинца обвинили в шпионаже и приговорили к 11 годам заключения.