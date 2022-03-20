Лицемеров и предателей – на русский корабль – Венедиктова показала совместное фото с Бакановым

Ирина Венедиктова обнародовала фото с председателем СБУ Иваном Бакановым. Генпрокурор в подписи к фотографии обратилась ко всем предателям, которым рекомендовала сесть на российский корабль.

Она имела в виду уже крылатое обращение к оккупантам, которые брали остров Змеиный в начале вторжения оккупантов – "Русский военный корабль, иди на**й". Генпрокурор опубликовала фото из центра столицы 20 марта.

Заметьте Предатели уже нашлись среди правоохранителей, чиновников и гражданских, – Венедиктова

"Работаем в кругу единомышленников"

Генеральный прокурор написала, что они с главой СБУ решили выйти на свежий воздух. Для этого вышли на Софийскую площадь.

Наконец-то все без исключения показали украинцам свои лица. И это важно. Знаем друзей и противников. Работаем в кругу единомышленников на результат. Лицемеров и предателей – на борт русского корабля,

– написала генпрокурор.

Следует заметить, что она была без защиты. Однако, вероятно, чувствовала себя в безопасности – рядом был Баканов с оружием и обмундированием.

Главные правоохранители страны на Софийской площади / Фото Ирины Венедиктовой

Переговоры героев со Змеиного и оккупантов: смотрите видео