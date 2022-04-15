Об этом рассказал начальник управления полиции Киевской области Андрей Небитов.
Важно Застрелены из стрелкового оружия: оккупанты убили 900 гражданских в Киевской области, – Нацполиция
Кого убили россияне в Шевченково
- Первому мужчине позвонил знакомый и сообщил, что российские военные возле железнодорожных путей издеваются над двумя женщинами. Он выбежал из дома и больше его никто не видел в живых.
- Остальные 2 брата – это тоже местные жители. Они не имели отношения ни к теробороне, ни к военным формированиям. Их замучили и убили выстрелами.
- Один местный житель ехал по селу на велосипеде и пропал. Нашли мужчину застреленным.
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