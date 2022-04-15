Про це розповів начальник управління поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Важливо Застрелені зі стрілецької зброї: окупанти вбили 900 цивільних на Київщині, – Нацполіція
Кого вбили росіяни у Шевченковому
- Першому чоловіку зателефонував знайомий і повідомив, що російські військові біля залізничних колій знущаються з двох жінок. Він вибіг з дому і більше його ніхто не бачив живим.
- Інші 2 брати – це теж місцеві жителі. Вони не мали стосунку ні до тероборони, ні до військових формувань. Їх закатували та вбили пострілами.
- Один місцевий житель їхав по селу на велосипеді та зник. Знайшли чоловіка застреленим.
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