В интервью Петрик признался, что стал известен именно после скандала с видео в 2022 году. Правоохранитель отметил, что только об этом говорят в его родном поселке, а его мать вообще просит уволиться.

До темы Доступ к боди-камере имели около 100 человек, - глава Нацполиции о видео с Трухиным

У Петрика спросили, почему Трухина "не положили лицом в асфальт"

У патрульного спросили, почему после прозвучавших от нардепа Трухина предложений его "не положили лицом в асфальт".

Полиция – это не карательный орган, она предупреждает о правонарушении или предостерегает от него людей. Где-то какие-то нюансы, если у меня были, то будем ждать, когда следствие расставит все точки над "і",

– отметил полицейский.

Патрульный отметил, что в целом ситуацич была тяжелая, ведь во время, когда все ехали в Киев, остановилась целая полоса движения. Петрик говорит, что в это время у него "разрывался телефон".

Я был один и со всем надо было разобраться, – Петрик

Личность не последняя в Украине, а я здесь один – мне со всем надо разобраться: чтобы никто не ушел, никуда не делся, тем помогли, туда приехали, тому рассказать, потому доложить. И чтобы те могли нормально регулировать дорогу в дальнейшем,

– объяснил Петрик.

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Видео с боди-камер сливают в базу

Он отметил, что к концу смены видео с боди-камер сливают в базу. В дальнейшем работники полиции к нему не имеют доступа. Есть отдельные отделы, занимающиеся этой ситуацией.

Я не думаю, что охват этой информацией был таким, что о ней знали 5 человек. О ней знала практически вся полиция, все руководители,

– добавил правоохранитель.

Обратите внимание! В ДБР отметили, что видео, обнародованное журналистами, не передали на экспертизу. Запись была исследована и приобщена к материалам уголовного производства.

Что известно о скандале с видео с места ДТП с Трухиным:

ДТП, в котором пострадали 6 человек, произошло 23 августа 2021 года. В автомобиле, причинившем аварию, был нардеп Александр Трухин.

В феврале 2022 года журналисты "Украинской правды" обнародовали видео с боди-камеры патрульного Сергея Петрика.

На кадрах нардеп предлагает стражам порядка взятку, говорит, что позвонит Денису Монастырскому, а также хочет "тихо уйти в лес".

Офис генпрокурора по этому факту открыл уголовное производство.

Трухин пытался дать взятку и убежать в лес: видео