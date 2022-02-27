Лидер "Бумбокса", вступивший в терроборону, спел для украинцев посреди Киева: милое видео

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, накануне вступивший в ряды территориальной обороны Киева, чтобы поддержать украинцев, спел "Ой, у лузі червона калина" посреди столицы.

Видео в инстаграме Андрей Хлывнюк подписал так – "Маршируют наши добровольцы…" и пожелал всем хорошего дня.

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"Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!", – поет Хлывнюк в видео.

Лидер "Бумбокса" спел для украинцев посреди Киева: видео



В комментариях украинцы благодарят певца и выражают слова поддержки в борьбе с Украиной.

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