В интервью изданию "Heute" политик обратил внимание на финансовую поддержку, которую Европейский Союз оказал Киеву во время полномасштабного вторжения. По его словам, вклад Вены в общий пакет помощи достиг отметки в 3,6 миллиарда евро.

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Что предлагает политик

По мнению австрийского политика, после установления мира европейские страны имеют полное право требовать от Киева размещения тех людей, депортация которых на родину в настоящее время невозможна.

Почему бы на европейском уровне не потребовать в качестве компенсации, чтобы Украина приняла этих людей, которых мы не можем вернуть в страны их происхождения? Я имею в виду, они же нам кое-чем обязаны– заявил Герберт Кикль.

Политик также высказал предположение, что иностранные граждане пригодятся при масштабном восстановлении разрушенной инфраструктуры. Вместо дорогостоящих авиарейсов в африканскую Руанду он предложил перевозить мигрантов обычными автобусами или по железной дороге.

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Журналисты поинтересовались, какими будут действия властей в случае нежелания прибывших оставаться на украинской территории. Собеседник отметил, что такие лица будут иметь право выехать в любое другое государство, однако путь обратно в австрийские города для них будет закрыт.

Отдельно лидер партии остановился на внутренней миграционной политике страны и подчеркнул необходимость существенно ограничить предоставление статуса гражданина. Он выступил за увеличение обязательного срока ожидания гражданства до 15–20 лет.

Напомним, что, несмотря на все более острый дефицит кадров, привлечение иностранных работников пока практически не влияет на ситуацию на украинском рынке труда. В 2025 году в стране остались работать лишь 6 272 трудовых мигранта.