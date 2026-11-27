В інтерв'ю виданню Heute політик звернув увагу на фінансову підтримку, яку Європейський Союз спрямував Києву під час повномасштабного вторгнення. За його словами, внесок Відня у загальний пакет допомоги досяг позначки 3,6 мільярда євро.

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Що пропонує політик

На думку австрійського діяча, після встановлення миру європейські країни мають повне право вимагати від Києва розміщення тих людей, депортація яких на батьківщину наразі неможлива.

Чому б на європейському рівні не зажадати як компенсацію, щоб Україна прийняла цих людей, яких ми не можемо повернути до країн їхнього походження? Я маю на увазі, вони ж нам дещо винні– заявив Герберт Кікль.

Політик також висловив припущення, що іноземні громадяни стануть у пригоді під час масштабного відновлення зруйнованої інфраструктури. Замість дорогих авіарейсів до африканської Руанди він запропонував перевозити мігрантів звичайними автобусами або залізницею.

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Журналісти поцікавилися, якими будуть дії влади у випадку небажання прибулих залишатися на українській території. Співрозмовник зазначив, що такі особи матимуть право виїхати до будь-якої іншої держави, проте шлях назад до австрійських міст для них буде закрито.

Окремо лідер партії зупинився на внутрішній міграційній політиці країни та наголосив на потребі суттєво обмежити надання статусу громадянина. Він виступив за збільшення обов'язкового терміну очікування громадянства до 15 – 20 років.

Нагадаємо, що попри дедалі гостріший кадровий дефіцит, залучення іноземних працівників поки що майже не впливає на ситуацію на українському ринку праці. У 2025 році в країні залишилися працювати лише 6 272 трудових мігранти.