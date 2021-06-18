Лидер Северной Кореи публично признал, что в стране не хватает еды

Ким Чен Ын публично заявил о нехватке продовольствия в Северной Корее. Вероятно, причинами этого являются неблагоприятная погода и закрытие границ из-за пандемии коронавируса.

КНДР грозит голод

Лидер страны заявил, что ситуация с едой для людей становится все напряженнее. Это первое признание Ким Чен Ыном проблемы с продовольствием в КНДР.

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Почему возникла такая ситуация

Фермерам не удалось собрать запланированный урожай зерна . Все потому, что его не было из-за ураганов, которые пронеслись по Северной Корее в 2020 году.

. Все потому, что его не было из-за ураганов, которые пронеслись по Северной Корее в 2020 году. Продовольственный кризис также может быть связан с закрытием границ еще в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

еще в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса. Санкции против страны из-за ядерного оружия.

По данным NK News , цена килограмма бананов в КНДР подскочила до 45 долларов, что составляет 1220 гривен.

В последние недели СМИ и правозащитники сообщали о проблемах с продовольствием в Северной Корее. На фоне этого в ООН звучали предложения снять санкции со страны, чтобы она могла начать торговлю с другими государствами и обеспечить себя едой.

Будет ли голод полномасштабным

По оценкам Института развития Кореи в 2021 году КНДР не будет хватать 1,35 миллиона тонн продовольствия. В то же время специалисты The Washington Post, сомневаются, что стране грозит полномасштабный голод.