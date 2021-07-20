О масштабной кибератаке и угрозах сообщила ЛГБТ + активистка в фейсбуке. По словам Лапиной, ее номер телефона и другие персональные данные появились неделю назад в сообществе "Катарсис" в телеграмме. После этого она якобы начала получать сообщения с угрозами.
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Кроме того, активистка отметила, что угрозы приходили ей со скоростью 4 сообщения в секунду.
Ломали аккаунты целую неделю
Номер телефона Лапиной слили в телеграмм канал "Катарсис" / Скриншот Софьи Лапиной
- Как отметила Лапина, ее персональные данные якобы слили представители правого движения.
- На телефон активистки также поступали коды для авторизации в аккаунтах Yandex.Eda, ICQ, EpicentrK, My-credit и другие. Из-за этого активистка призвала пользоваться не двойной верификацией, а привязать свой номер к паспорту. Тогда функцией восстановления потерянной сим карты не смогут пользоваться злоумышленники.
Неизвестные пытались взломать аккаунты активистки / Скриншот Софии Лапиной
Писали любовные письма, обещали "травить как жидов" и "резать как собак" со скоростью 4 сообщения в секунду. И это не шутка, посмотрите видео. Взломали мой собственный телеграмм, и переписывались с бывшими. Потом нашли номер привязанной карты, три дня без остановки пытались то кредиты взять, то в "Мультиплекс" билеты приобрести, то в Яндекс еду заказать,
– написала активистка.
По словам женщины, следователь по ее делу якобы заинтересован в том, чтобы расследовать дело об угрозах как преступления на почве ненависти. Однако доказать, что это именно так, у него якобы нет инструментов.