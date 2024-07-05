Во Франции задержали главаря банды, которая в Украине "отжимала" бизнес жителей Харьковщины

В сотрудничестве украинских полицейских и жандармерии во Франции задержали главаря банды "Залютинских". Отмечается, что за рубежом группировка занималась угоном авто и имущественными преступлениями.

Что касается Украины, то в свое время банда "отжимала" бизнес у жителей Харьковской области. Задержанным во Франции фигурантам уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Лидера банды "Залютинские" задержали

В Нацполиции рассказали, что после февраля 2022 года участники преступной организации "Залютинские" переориентировали свою деятельность за пределы страны.

До этого сфера их преступного влияния распространялась на территорию Харьковской области – угрозами и насилием они заставляли лиц переписывать имущество или свои доли в бизнесе на криминалитет. Создавали для фермеров или предпринимателей невыносимые условия ведения бизнеса, а потом сами же предлагали эти проблемы решать за отдельную плату,

– рассказали правоохранители.

Выяснилось, что лидер банды находится на территории Франции, где создал новую ветку группировки. По оперативным данным, они "специализировались" на имущественных и тяжких преступлениях. В частности, точно известно, что они причастны к ряду преступлений на Юге Франции. Фигуранты завладели автомобилями, совершили поджог транспортного средства, совершали нападения на граждан или похищения имущества.

Задержание лидера банды "Залютинские": смотрите видео

Правоохранители Франции задержали лидера группировки – 43-летнего гражданина Украины и 44-летнего его сообщника. Полиция в Украине также провела следственные действия по деятельности банды и изъяла у причастных лиц оружие, наркотики, деньги, автомобили, черновые записи и тому подобное.