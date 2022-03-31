Лидеры ЕС не Германия или Франция, – политолог назвал страны, которые помогают изолировать РФ

Страны Европы своими действиями помогают Украине выиграть войну и изолируют Россию от мира. И лидерами ЕС сегодня можно назвать не Германию или Францию, а Польшу и страны Балтии.

Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк в эфире 24 канала.

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По его словам, сегодня лидерами Европейского союза можно легко назвать страны Балтии и Польшу по количеству инициатив, по храбрости и смелости решений. Однозначно лидерами ЕС являются не Германия и не Франция.

Но они (страны Балтии и Польша – ред.) тоже не должны нарушать закон и давить на врага всеми законными способами, чтобы потом латентные союзники, типа Венгрии, Германии или Франции не могли "отмотать решение" в пользу России,

– отметил Давыдюк.

Он добавил, что сейчас силами Украины и наших стран-союзников из ЕС Россию можно превратить в остров. По мнению политолога, это произойдет, если мы отрежем со стороны ЕС всю логистику в РФ. Ведь Средняя Азия не будет крупным торговым партнером, а Япония это уже блокирует.

"А Китай будет смотреть на РФ как на хромую жертву, которую можно обокрасть и заставить быть слабой. Собственно, то, что в свое время делал Советский союз, когда Китай был в самой слабой своей позиции после Второй мировой войны. И Китай таких вещей точно не забывает", – говорит Давидюк.

Эксперт подчеркнул, что усилия активистов и дипломатов не напрасны, они верны и в том, что начали блокировать белорусскую границу – это станет отправной точкой блокировки РФ, ее экспорта и импорта. "Это должно привести к парализации их торговых отношений", – подытожил Давыдюк.

К слову, президент США Джозеф Байден отметил, что готов встретиться лицом к лицу с Владимиром Путиным. Но это он может сделать только при условии, что Россия откажется от агрессии на территории Украины.

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