Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал саммит "полезным шагом", отметив, что встреча была предназначена для обмена мнениями, а не для принятия решений. Распределение должностей планируют завершить на официальном саммите Европейского совета на следующей неделе.

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Европейские лидеры не смогли договориться о распределении высших должностей

Лидеры Европейского союза завершили сегодняшнюю встречу в Брюсселе без достижения соглашения о распределении высших должностей в ЕС. Несмотря на предыдущие надежды на завершение переговоров во время нынешнего саммита, принципиального соглашения между лидерами блока не было достигнуто.

Двое дипломатов ЕС рассказали журналистам, что лидеры ЕС провели консультации "без телефонов", однако это не помогло достичь согласия.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал неформальный саммит "полезным шагом", отметив, что целью встречи было не принятие решения, а углубленный обмен мнениями относительно кандидатов на высшие должности.

Мишель добавил, что распределение должностей будет завершено на официальном саммите Европейского совета на следующей неделе.

По его словам, в июне необходимо принять два решения: одно относительно высших должностей, а другое относительно стратегической повестки дня блока.

Нам нужно договориться о команде и программе,

– сказал он.

Президент Евросовета также отметил коллективную ответственность по урегулированию этого вопроса до конца месяца.

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