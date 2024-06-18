Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав саміт "корисним кроком", зазначивши, що зустріч була призначена для обміну думками, а не для ухвалення рішень. Розподіл посад планують завершити на офіційному саміті Європейської ради наступного тижня.

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Європейські лідери не змогли домовитися про розподіл вищих посад

Лідери Європейського союзу завершили сьогоднішню зустріч у Брюсселі без досягнення угоди щодо розподілу вищих посад у ЄС. Попри попередні надії на завершення перемовин під час нинішнього саміту, принципової угоди між лідерами блоку не було досягнуто.

Двоє дипломатів ЄС розповіли журналістам, що лідери ЄС провели консультації "без телефонів", однак це не допомогло досягти згоди.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав неформальний саміт "корисним кроком", зазначивши, що метою зустрічі було не ухвалення рішення, а поглиблений обмін думками щодо кандидатів на вищі посади.

Мішель додав, що розподіл посад буде завершено на офіційному саміті Європейської ради наступного тижня.

За його словами, у червні необхідно прийняти два рішення: одне щодо вищих посад, а інше щодо стратегічного порядку денного блоку.

Нам потрібно домовитися про команду і програму,

– сказав він.

Президент Євроради також наголосив на колективній відповідальності щодо врегулювання цього питання до кінця місяця.

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