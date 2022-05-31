Лидеры ЕС рассмотрят заявку Украины на членство в Европейском Союзе в июне

Заявка на членство Украины в ЕС будет рассмотрена в июне. Об этом свидетельствуют выводы Европейского Совета по Украине.

Европейский Союз и его государства-члены будут активизировать свои усилия, чтобы наладить контакты с третьими странами для поддержки Украины. Об этом стало известно 31 мая.

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Членство Украины в ЕС обсудят в июне

Европейский Совет принимает к сведению подготовку выводов Комиссии по заявке Украины на членство в ЕС, а также Республики Молдова и Грузии, и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании,

– говорится в выводах Европейского Совета.

Европейский Союз обещает помочь Украине в противостоянии ложному российскому нарративу и манипуляции информацией, а также предотвращать уклонение и обход санкций.

Санкции

Европейский Совет также сообщает, что намерен усилить давление на Россию и Белоруссию, чтобы прекратить войну против Украины. Европейский Совет призывает все страны присоединиться к санкциям ЕС. Любые попытки обойти санкции или помочь России другими средствами должны быть прекращены.

Европейский Совет соглашается, что шестой пакет санкций против России будет охватывать запрет на сырую нефть и нефтепродукты, за исключением сырой нефти, поставляемой трубопроводами.

"Поэтому Европейский Совет призывает Совет доработать и принять его без промедлений, обеспечивая хорошо функционирующий единый рынок ЕС, честную конкуренцию, солидарность между государствами-членами и равные условия игры также относительно постепенного прекращения нашей зависимости от России. горючие полезные ископаемые", - говорится в сообщении .

Заявка на членство Украины в ЕС: кратко

В начале лета Еврокомиссия должна дать ответ о вступлении Украины в ЕС. Пока что государство может получить статус кандидата на поступление.

О полноправном членстве в Европейском Союзе пока не говорится. В частности, потому, что российско-украинская война может затянуться, а ЕС придется нести ответственность за экономическую ситуацию в послевоенном государстве.

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