Президенты вышли к журналистам на сессии совета ОДКБ. Видео с места происшествия обнародовали российские СМИ, пишет 24 канал .

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Как союзники Кремля игнорировали Путина

Лидеры стран выстроились для общей фотографии. Все они стояли близко друг к другу, только у Путина была пустота по обе стороны. Никто из политиков не хотел стоять близко к агрессору.



Лидеры ОДКБ отстранились от Путина / Скриншот с видео

Кстати, на той же сессии отличился другой россиянин – министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров. Тот показал журналистами всю свою "дипломатичность". Так , на замечания журналистов Лавров ответил: "Ваше дело фотографировать, а не указывать".

Лавров нагло ответил журналистам: видео

Кстати, раньше среди президентов был флешмоб – кто дольше заставит ждать Путина. Глава Кремля известен тем, что неоднократно опаздывал на встрече с мировыми лидерами, демонстрируя тем самым свое преимущество. Однако после полномасштабного вторжения в Украину ситуация кардинально поменялась.

Так что теперь Путину приходилось одиноко сидеть и ждать президента Кыргызстана, главы Азербайджана, лидера Индии и других президентов.