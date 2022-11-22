История развивается эмоциональными волнами. "Ура-патриоты" кричат о том, что Путина нужно наказать за проигрыш в войне, и кажется, что он не устоит. Но инерция очень большая, а людей, которые могут спорить с полковниками о мобилизации – совсем мало. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский.

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Возможны разные сценарии

По мнению журналиста, вероятность того, что Путин останется у власти после военного поражения в Украине, довольно велика.

Я не чувствую, что есть какое-то особое напряжение, которое внутри страны могло бы создать проблемы для Путина.

– отмечает Олевский.

Конечно, добавляет он, у Путина будут проблемы, но иного рода. Вряд ли кто-нибудь захочет, чтобы его физически не было на этом посту.

"Борясь за независимость от Запада, Россия попала в такую зависимость от него, которой не было с 90-х годов. У Путина часто бывают такие достижения. Например, он так не хотел расширения НАТО на Восток, что теперь все вокруг НАТО. Только Китай еще не в НАТО, но, думаю, скоро присоединится. И белые медведи вступят", – говорит Олевский.

Теоретически, утверждает журналист, в результате сложных переговоров с Западом Путин в 2024 году может передать должность преемнику. Это будет такой размен, чтобы Россию окончательно не добивали.

Возможно, такого не будет, и он будет править еще 10 лет. Страна будет нищать и беднеть. Мы можем сколько угодно говорить о том, сколько россияне могут нищать и беднеть. Но ведь есть страны в Африке, которые живут очень бедно, но ничего, не разваливаются,

– подчеркивает журналист.

Правда, они перестали быть странами. Здесь вопрос о том, акцентирует Олевский, может ли Россия остаться в своих границах, при этом некоторые регионы будут управляться бандитскими генералами.

"Может, почему нет? И в таком состоянии это может длиться очень долго. Мне кажется, что в этом смысле это действительно не забота Украины. Задача Украины сделать так, чтобы это ее не касалось", – считает редактор The Insider.

Как утверждает журналист, Путин приложил максимум усилий, чтобы экономика Украины окончательно отвязалась от России – уничтожил все, что было связано с Россией и добивает последнее. А то, что не уничтожил, к примеру, "Южмаш" или Краматорский завод, производящий корпуса для российского "Росатома", Путин внутри страны уничтожит заказчиков всего этого, ведь он убивает свою же экономику.

В конечном итоге Украина настолько экономически соединится с Европой, что Россия перестанет интересовать ее во всех смыслах. Речь будет только о крепкой стене, чтобы ничего не связывало и не происходило,

– резюмировал Тимур Олевский.

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Кто заинтересован в распаде России

Очевидно, что после поражения в войне Россия не сможет существовать в нынешнем виде. Есть вероятность, что она развалится на части.

Главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус отмечает, что многие государства были бы не против такого развития событий, поскольку в свое время они пострадали от определенных захватнических действий России. Речь идет о: Финляндии, странах Балтии, Германии, Молдове, Грузии, Казахстане, Турции, Китае, Монголии и Японии.

Однако на Западе не представляют, что будет после окончания войны. Ключевая проблема состоит в том, что никто в ЕС не прогнозирует развитие событий в случае развала России. Ус акцентировал: неоднократно аналитики говорили о том, что значительной проблемой как США, так и Европы в 1991 году было то, что у них не было видения, каким должен быть мир без Советского Союза. Сегодня ситуация повторяется.

"Сейчас фактически ЕС повторяет ту же ошибку. Поэтому там думают, как же сохранить Россию. Хотя определенные представители США говорят, что надо готовиться к тому, что России может и не быть", – отметил аналитик.