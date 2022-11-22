Історія розвивається емоційними хвилями. "Ура-патріоти" кричать про те, що Путіна потрібно покарати за програш у війні, і здається, що він не встоїть. Проте інерція вкрай величезна, а людей, які можуть сперечатися з полковниками про мобілізацію – дуже мало. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський.

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Можливі різні сценарії

На думку журналіста, ймовірність того, що Путін залишиться при владі після військової поразки в Україні є доволі великою.

Я не відчуваю, що є якесь особливе напруження, що всередині країни могло б створити проблеми для Путіна,

– відзначає Олевський.

Звичайно, додає він, у Путіна будуть проблеми, але іншого роду. Навряд чи хтось захоче, щоб його фізично не було на цьому посту.

"Борячись за незалежність від Заходу, Росія потрапила у таку залежність від Заходу, якої у неї не було з 90-х років. У Путіна часто бувають такі досягнення. На приклад, він так не хотів розширення НАТО на Схід, що тепер все навколо НАТО. Тільки Китай ще не в НАТО, але, думаю, скоро приєднається. І білі ведмеді вступлять", – каже Олевський.

Теоретично, стверджує журналіст, в результаті складних переговорів із Заходом Путін у 2024 році передасть посаду наступнику. Це буде такий собі розмін, аби Росію остаточно не добивали.

Можливо, такого не буде, і він собі правитиме ще 10 років. Країна буде убувати й бідніти. Ми можемо скільки завгодно говорити про те, скільки росіяни можуть убувати й бідніти. Але ж є країни в Африці, які живуть дуже бідно, та нічого, не розвалюються,

– підкреслює журналіст.

Щоправда, вони переставали бути країнами. Тут питання у тому, акцентує Олевський, чи може Росія залишитися у своїх кордонах, при цьому деякі регіони будуть керуватися бандитськими генералами.

"Може, чому ні? І в такому стані це може тривати дуже довго. Мені здається, що в цьому сенсі це справді не турбота України. Завдання України зробити так, аби це її не торкалося", – вважає редактор The Insider.

Як стверджує журналіст, Путін доклав максимум зусиль, щоб економіка України остаточно відв'язалася від Росії – він знищив усе, що було пов'язане з Росією і добиває останнє. А те, що не знищив, до прикладу, Південмаш або Краматорський завод, який робить корпуси для російського "Росатому", Путін всередині країни знищить замовників всього цього, адже він вбиває свою ж економіку.

У кінцевому результаті, Україна настільки економічно з'єднається з Європою, що Росія перестане цікавити її в усіх сенсах. Мовитиметься лише про міцну стіну, аби нічого не пов'язувало і не відбувалося,

– резюмував Тимур Олевський.

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Хто зацікавлений у розпаді Росії

Очевидно, що після поразки у війні Росія не зможе існувати у теперішньому вигляді. Існує ймовірність, що вона розвалиться на частини.

Головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус наголошує, що багато держав були б не проти такого розвитку подій, оскільки свого часу вони постраждали від певних загарбницьких дій Росії. Мовиться про: Фінляндію, країни Балтії, Німеччину, Молдову, Грузію, Казахстан, Туреччину, Китай, Монголію та Японію.

Однак на Заході не уявляють, що буде після завершення війни. Ключова проблема у тому, що ніхто в ЄС не прогнозує розвиток подій у випадку розвалу Росії. Ус акцентував: неодноразово аналітики казали про те, що значною проблемою як США, так і Європи у 1991 році було те, що у них не було візії, яким має бути світ без Радянського Союзу. Сьогодні ситуація повторюється.

"Зараз фактично ЄС повторює ту саму помилку. Тому там думають, як же зберегти Росію. Хоча певні представники США кажуть, що треба готуватися до того, що Росії може й не бути", – зауважив аналітик.