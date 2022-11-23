Президенти вийшли до журналістів під час сесії ради ОДКБ. Відео з місця події оприлюднили російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Як союзники Кремля ігнорували Путіна

Лідери країн вишикувалися для спільної фотографії. Усі вони стояли близько один до одного, лише біля Путіна була пустота по обидві сторони. Ніхто з політиків не хотів стояти близько до агресора.



Лідери ОДКБ відсторонилися від Путіна / Скриншот з відео

До речі, на тій же сесії відзначився інший росіянин – міністр закордонних справ держави-агресорки Сєргєй Лавров. Той показав перед журналістами всю свою "дипломатичність". Так, на зауваження медійників Лавров відповів: "Ваша справа фотографувати, а не вказувати".

Лавров нахабно відповів журналістам: відео

До речі, раніше серед президентів був флешмоб – хто довше змусить чекати Путіна. Очільник Кремля відомий тим, що неодноразово спізнювався на зустрічі зі світовими лідерами, демонструючи тим самим свою перевагу. Однак після повномасштабного вторгнення в Україну ситуація кардинально змінилася.

То ж тепер Путіну доводилося самотньо сидіти й чекати на президента Киргизстану, очільника Азербайджану, лідера Індії та інших президентів.

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