Лидеры Меджлиса встретились с Балухом: готовы бороться за деоккупацию Крыма

Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев и другие члены Меджлиса крымскотатарского народа встретились с освобожденным из российского плена украинцем Владимиром Балухом. Глава Меджлиса Рефат Чубаров подчеркнул, что эта встреча была долгожданной и радостной.

Лидер крымскотатарского народа также отметил, как держится украинский активист Владимир Балух.

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Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма,

– подчеркнул Чубаров.

В комментариях главе Меджлиса предложили организовать в Киеве большой банкет в честь освобождения украинцев из плена. Рефат Чубаров на это ответил, что для начала недавно освобожденным пленникам нужно прийти в себя.

"Хотя они все прекрасно держатся, но у каждого есть проблемы со здоровьем. Российские тюрьмы еще никому его не прибавили. Поэтому мы нацеливаем их на реабилитацию", – отметил политик.

Как Владимир Балух попал в российский плен?Балух был крымским фермером и общественным активистом. После аннексии Крыма мужчина отказался от российского гражданства. А зимой 2013 года вывесил флаг Украины на своем доме и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни".



В конце 2016 года Балуха задержали ФСБ России. Там заявили, что якобы на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. За это Балуха приговорили в Крыму к 5 годам тюрьмы.



Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.