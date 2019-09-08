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      Лидеры Меджлиса встретились с Балухом: готовы бороться за деоккупацию Крыма

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      Радует, что Балух готов и дальше бороться за деоккупацию Крыма, – Чубаров
      Радует, что Балух готов и дальше бороться за деоккупацию Крыма, – Чубаров / radiosvoboda.org

      Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев и другие члены Меджлиса крымскотатарского народа встретились с освобожденным из российского плена украинцем Владимиром Балухом. Глава Меджлиса Рефат Чубаров подчеркнул, что эта встреча была долгожданной и радостной.

      Лидер крымскотатарского народа также отметил, как держится украинский активист Владимир Балух.

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      Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма,
      – подчеркнул Чубаров.

      В комментариях главе Меджлиса предложили организовать в Киеве большой банкет в честь освобождения украинцев из плена. Рефат Чубаров на это ответил, что для начала недавно освобожденным пленникам нужно прийти в себя.

      "Хотя они все прекрасно держатся, но у каждого есть проблемы со здоровьем. Российские тюрьмы еще никому его не прибавили. Поэтому мы нацеливаем их на реабилитацию", – отметил политик.

      Как Владимир Балух попал в российский плен?Балух был крымским фермером и общественным активистом. После аннексии Крыма мужчина отказался от российского гражданства. А зимой 2013 года вывесил флаг Украины на своем доме и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни".

      В конце 2016 года Балуха задержали ФСБ России. Там заявили, что якобы на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. За это Балуха приговорили в Крыму к 5 годам тюрьмы.

      Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.

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      Теги: Обмен пленными Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Мустафа Джемилев Рефат Чубаров Владимир Балух
      Источник: 24 канал
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