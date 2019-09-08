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      Лідери Меджлісу зустрілися з Балухом: готові боротися за деокупацію Криму

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      Радує, що Балух готовий і далі боротися за деокупацію Криму, – Чубаров
      Радує, що Балух готовий і далі боротися за деокупацію Криму, – Чубаров / radiosvoboda.org

      Рефат Чубаров, Мустафа Джемілєв та інші члени Меджлісу кримськотатарського народу зустрілися зі звільненим з російського полону українцем Володимиром Балухом. Голова Меджлісу Рефат Чубаров наголосив, що ця зустріч була довгоочікуваною та радісною.

      Лідер кримськотатарського народу також відзначив, як тримається український активіст Володимир Балух.

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      Радує, що Володимир сповнений сил, життєрадісний і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму,
      – наголосив Чубаров.

      У коментарях голові Меджлісу запропонували організувати у Києві великий банкет на честь звільнення українців з полону. Рефат Чубаров на це відповів, що для початку щойнозвільненим бранцям потрібно прийти у себе.

      "Хоча вони всі чудово тримаються, та у кожного є проблеми зі здоров'ям. Російські в'язниці ще нікому його не додали. Тому ми більше націлюємо їх на реабілітацію", – зазначив політик.

      Як Володимир Балух потрапив у російський полон?Балух був кримським фермером та громадським активістом. Після анексії Криму чоловік відмовився від російського громадянства. А взимку 2013 року вивісив прапор України на своєму будинку ще й прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

      Наприкінці 2016 року Балуха затримали ФСБ Росії. Там заявили, що начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. За це Балуха засудили у Криму до 5 років в’язниці.

      Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.

      звільнені з полону українці

      звільнені з полону моряки

      blog_ava
      Кримчанам Сенцову і Кольченку організували тимчасове житло на підконтрольній території
      8 вересня
      2059
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Володимир Балух Рефат Чубаров Мустафа Джемілєв Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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