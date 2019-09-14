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      Лидеры стран "нормандской четверки" не будут подписывать новые документы, – Пристайко

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      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко / liga.net

      Вскоре состоится встреча в "нормандском формате" для урегулирования войны на Донбассе. После встречи лидеры Украины, Германии, Франции и России не планирует подписание никаких документов.

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что никто даже и не готовит новых бумаг, пишет УНИАН.

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      Мы на протяжении многих лет не можем даже начать выполнять третий, четвертый пункты и другие Минских договоренностей,
      – сказал Пристайко.

      Кроме того, российская сторона не предлагает подписывать новых документов. Министр считает, что вряд ли следует надеяться, что лидерам стран "нормандского формата" только за одну встречу удастся что-то подписать, что установит мир в Украине.

      Пристайко добавил, что перед встречей лидеров Украины, Германии, Франции и России не предвидится встреча глав МИД.

      Встреча в "нормандском формате" должна была состояться в Париже 16 сентября. Однако в РФ предложили перенести встречу еще на месяц.

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      Что такое "нормандский формат"?
      Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказывался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

      Новая встреча состоится уже в ближайшее время. Сначала говорилось о дате 16 сентября, но впоследствии РФ перенесла встречу еще на один месяц.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Франции Новости России Минские договоренности Украина – Россия Вадим Пристайко Нормандский формат Новости Украины Новости политики
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