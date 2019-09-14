Лидеры стран "нормандской четверки" не будут подписывать новые документы, – Пристайко

Вскоре состоится встреча в "нормандском формате" для урегулирования войны на Донбассе. После встречи лидеры Украины, Германии, Франции и России не планирует подписание никаких документов.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что никто даже и не готовит новых бумаг, пишет УНИАН.

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Мы на протяжении многих лет не можем даже начать выполнять третий, четвертый пункты и другие Минских договоренностей,

– сказал Пристайко.

Кроме того, российская сторона не предлагает подписывать новых документов. Министр считает, что вряд ли следует надеяться, что лидерам стран "нормандского формата" только за одну встречу удастся что-то подписать, что установит мир в Украине.

Пристайко добавил, что перед встречей лидеров Украины, Германии, Франции и России не предвидится встреча глав МИД.

Встреча в "нормандском формате" должна была состояться в Париже 16 сентября. Однако в РФ предложили перенести встречу еще на месяц.

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Что такое "нормандский формат"?

Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказывался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.



Новая встреча состоится уже в ближайшее время. Сначала говорилось о дате 16 сентября, но впоследствии РФ перенесла встречу еще на один месяц.