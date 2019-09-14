Лідери країн "нормандської четвірки" не будуть підписувати нові документи, – Пристайко

Невдовзі відбудеться зустріч у "нормандському форматі" для врегулювання війни на Донбасі. Після зустрічі лідери України, Німеччини, Франції і Росії не планують підписання ніяких документів.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що ніхто навіть і не виробляє нових паперів, пише УНІАН.

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Ми упродовж багатьох років не можемо навіть почати виконувати третій, четвертий пункти та інші Мінських домовленостей,

– сказав Пристайко.

Окрім того, російська сторона не пропонує підписувати нових документів. Міністр вважає, що навряд чи слід сподіватися, що лідерам країн "нормандського формату" лише за одну зустріч вдасться щось підписати, що встановить мир в Україні.

Пристайко додав, що перед зустріччю лідерів України, Німеччини, Франції та Росії не передбачається зустріч глав МЗС.

Зустріч у "нормандському форматі" мала відбутися у Парижі 16 вересня. Однак у РФ запропонували перенести зустріч ще на місяць.

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Що таке "нормандський формат"?Формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.



Нова зустріч відбудеться уже найближчим часом. Спершу мовилося про дату 16 вересня, але згодом РФ перенесла зустріч на ще один місяць.