Ахеджакова родилась в Днепре. Она неоднократно призывала в соцсетях прекратить войну России против Украины.

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Российская актриса поддержала ВСУ

Ахеджакова рассказала, что поддержала украинских защитников, переведя им 10 тысяч долларов из собственных сбережений.

И вас призываю сделать то же самое. Я еще раз повторяю: мне действительно очень жаль, что такое случилось. В моей груди все сжимается от осознания, что сейчас в вашей стране умирают как ваши, так и наши ребята. Где-то – даже совсем молодые,

– отметила актриса.

Ахеджакова добавила, что искренне хочет, чтобы это завершилось. По ее мнению, все обязательно будет хорошо.

В следующей своей заметке актриса заявила, что российские власти выделили на вторжение в Украину 2 недели, а на захват Киева – 3 дня. По плану Путина, российские войска должны были въехать в Украину, захватить все крупнейшие города и идти дальше в столицу.

Там они должны были окружить правительственный район и заставить президента Владимира Зеленского уйти в отставку.

"Просто бандиты создали бандитский план, ужасное намерение. Но он провалился. И теперь мир ждет, когда ключевые российские чиновники будут отвечать за свои многочисленные военные преступления перед международным трибуналом или самосудом в центре Москвы", – добавила Ахеджакова.

Заметьте, что известные российские писатели, журналисты и режиссеры также призвали остановить войну против Украины. Они подчеркнули, что такие действия Кремля – это позор. В разных городах России жители начали выходить на митинги. Однако силовики государства-агрессора их массово задерживают.



Ахеджакова направила 10 тысяч долларов на ВСУ / Скриншот инстаграм-страницы актрисы