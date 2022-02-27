Ахеджакова народилася у Дніпрі. Вона неодноразово закликала у соцмережах припинити війну Росії проти України.

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Російська акторка підтримала ЗСУ

Ахеджакова розповіла, що підтримала українських захисників, перевівши їм 10 тисяч доларів з власних заощаджень.

І вас закликаю зробити те ж саме. Я ще раз повторюю: мені дійсно дуже шкода, що таке трапилось. У моїх грудях усе стискається від усвідомлення, що зараз у вашій країні помирають як ваші, так і наші хлопці. Десь – навіть зовсім молоді,

– зазначила акторка.

Ахеджакова додала, що щиро хоче, щоб це завершилось. На її думку, усе обов'язково буде добре.

В наступному своєму дописі акторка заявила, що російська влада виділила на вторгнення в Україну 2 тижні, а на захоплення Києва – 3 дні. За планом Путіна, російські війська повинні були в'їхати в Україну, захопити усі найбільші міста та йти далі до столиці.

Там вони мали оточити урядовий район та змусити президента Володимира Зеленського піти у відставку.

"Просто бандити створили бандитський план, жахливий намір. Але він провалився. І тепер світ чекає, коли ключові російські посадовці відповідатимуть за свої численні військові злочини перед міжнародним трибуналом чи самосудом у центрі Москви", – додала Ахеджакова

Зауважте, що відомі російські письменники, журналісти та режисери також закликали зупинити війну проти України. Вони наголосили, що такі дії Кремля – це ганьба. У різних містах Росії жителі почали виходити на мітинги. Однак силовики держави-агресорки їх масово затримують.



Ахеджакова скерувала 10 тисяч доларів на ЗСУ / Скриншот інстаграм-сторінки акторки

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