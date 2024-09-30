Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович, отметив, что стоит рассматривать действия Израиля в комплексе: взрывы пейджеров, уничтожение крупных арсеналов в Ливане, ликвидация Насраллы вместе с другими руководителями. Все эти шаги направлены на дезорганизацию внутри "Хезболле" и ее ослабление.

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Ударили бомбами, общим весом 80 тонн

Израиль последовательно поднимал уровень командиров, которых он ликвидировал в последнее время. На сегодня удалось избавиться от почти половины командного состава "Хезболлы".

Насралла до последнего был уверен, что его не будут трогать, однако Израиль ликвидировал его и вместе с ним еще около 20 высших представителей "Хезболлы",

– отметил главный редактор.

Это не означает, что "Хезболла" осталась без руководства. Однако любой лидер такого уровня террористической организации осознает, что является потенциальной мишенью. Поэтому с самого начала был тот, кто может заменить Насраллу. Его преемником стал один из родственников – Хашим Сафи ад-Дин, который взял на себя временное командование "Хезболлой".

Однако глобально террористическая организация находится на уровне разрозненных отрядов, в которых разорваны командные цепочки, затруднена связь с Ираном. А "Хезболла" является абсолютно не самостоятельной организацией и подчиняется Тегерану абсолютно во всем. Соответственно Ирану сейчас приходится выстраивать отношения с новыми людьми,

– подчеркнул он.

Кроме того, по бункеру, где находился Насралла, ударили бомбами, общий вес которых превышал 80 тонн. Погибли не только люди, но и уничтожено большое количество документации, компьютеры с информацией, что прервало информационную цепочку.

Справка. Хасан Насралла погиб в 64-летнем возрасте. Он начинал полевым командиром и отличился в боях против шиитского движения "Амаль", которое тоже радикально относится к Израилю. Это движение воевало с "Хезболлой". Насралла отомстил за ликвидацию своего предшественника – Аббаса аль-Мусави – крупными терактами в Аргентине. Тогда десятки людей были убиты в еврейском культурном центре и во время нападения на посольство Израиля.

Когда министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет в ООН, что ликвидация Насраллы было "политическим убийством оппонента", это ужас. Насралла – кровавый террорист, на руках которого много крови, и не только израильтян,

– подчеркнул Эмиль Шлеймович.

Сейчас Израиль продолжает бить по складам с тяжелыми ракетами, в частности, российскими противокорабельными ракетами "Яхонт", которые угрожают израильским газовым месторождениям.

Напомним, что Израиль получил информацию о пребывании Насраллы от иранского агента. Лидер "Хезболлы" 27 сентября вместе с 12 старшими командирами "Хезболлы" посетил похороны убитого бойца. После этого верхушка организации собралась в бункере. Израильские самолеты F-35 в это время находились в воздухе, ожидая этого момента. И когда получили подтверждение точного местопребывания Насраллы, нанесли удары по бункеру.