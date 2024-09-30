Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович, зазначивши, що варто розглядати дії Ізраїля в комплексі: вибухи пейджерів, знищення великих арсеналів в Лівані, ліквідація Насралли разом з іншими керівниками. Всі ці кроки спрямовані на дезорганізацію всередині "Хезболлі" та її послаблення.

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Вдарили бомбами, загальною вагою 80 тонн

Ізраїль послідовно підіймав рівень командирів, яких він ліквідовував останнім часом. На сьогодні вдалося позбавитись майже половини командного складу "Хезболли".

Насралла до останнього був впевнений, що його не будуть чіпати, проте Ізраїль ліквідував його і разом з ним ще близько 20 найвищих представників "Хезболли",

– зауважив головний редактор.

Це не означає, що "Хезболла" залишилась без керівництва. Проте будь-який лідер такого рівня терористичної організації усвідомлює, що є потенційною мішенню. Тому з самого початку був той, хто може замінити Насраллу. Його наступником став один з родичів – Хашим Сафі ад-Дін, який взяв на себе тимчасове командування "Хезболлою".

Проте глобально терористична організація перебуває на рівні розрізнених загонів, в яких розірвані командні ланцюжки, утруднений зв'язок з Іраном. А "Хезболла" є абсолютно не самостійною організацією та підкоряється Тегерану абсолютно у всьому. Відповідно Ірану зараз доводиться вибудовувати відносини з новими людьми,

– підкреслив він.

Крім того, по бункеру, де перебував Насралла, вдарили бомбами, загальна вага яких перевищувала 80 тонн. Загинули не тільки люди, але й знищена велика кількість документації, комп'ютери з інформацією, що перервало інформаційний ланцюг.

Довідка. Хасан Насралла загинув у 64-річному віці. Він починав польовим командиром та відзначився в боях проти шиїтського руху "Амаль", яке теж радикально ставиться до Ізраїлю. Цей рух воював з "Хезболлою". Насралла помстився за ліквідацію свого попередника – Аббаса аль-Мусаві – великими терактами в Аргентині. Тоді десятки людей були вбиті в єврейському культурному центрі та під час нападу на посольство Ізраїля.

Коли міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявляє в ООН, що ліквідація Насралли було "політичним вбивством опонента", це жах. Насралла – кривавий терорист, на руках якого багато крові, і не тільки ізраїльтян,

– наголосив Еміль Шлеймович.

Наразі Ізраїль продовжує бити по складах з важкими ракетами, зокрема, російськими протикорабельними ракетами "Яхонт", які загрожують ізраїльським газовим родовищам.

Нагадаємо, що Ізраїль отримав інформацію щодо перебування Насралли від іранського агента. Лідер "Хезболли" 27 вересня разом з 12 старшими командирами "Хезболли" відвідав похорон вбитого бійця. Після цього верхівка організації зібралась в бункері. Ізраїльські літаки F-35 в цей час перебували в повітрі, чекаючи цього моменту. І коли отримали підтвердження точного місцеперебування Насралли, завдали ударів по бункеру.