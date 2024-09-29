Про це в етері 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, додавши, що "Хезболла" отримала статус, коли не тільки в помітній мірі контролювала політичну ситуацію в Лівані, а й викликала страх у лідерів різних країн. З його слів, Насралла був однією з найвпливовіших фігур на Близькому Сході, іранці вже його сприймали не як маріонетку, а рівноцінного союзника.

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Смерть Насралли – потрясіння для "Хезболли"

Військовий оглядач зазначив, що Іран створив "Хезболлу" на початку 80-х років, вона опирається на шиїтську громаду Лівану, це орієнтовно 40% населення цієї країни. Розквіт угруповання припадає саме на період правління Насралли.

Шарп наголосив, що на руках Насралли і його організації кров багатьох ізраїльтян. Ще в 90-ті роки "Хезболла" за абсолютного сприяння Ірану підірвала спочатку посольство Ізраїлю в Аргентині, а потім будівлю єврейської громади, тоді загинула понад сотня людей. Не варто забувати й про теракт у Бургасі у 2012 році, коли підірвали ізраїльських туристів.

"Це була людина з великими здібностями, харизмою, тому його смерть – це потрясіння для "Хезболли". Це має вплинути на хід життя в регіоні. Хасан Насралла – не просто генеральний секретар "Хезболли", а людина, яка керувала організацією 32 роки. Сотні мільйонів людей на Близькому Сході ставляться до нього з ненавистю за огидою, бо "Хезболла" відповідальна за загибель великої кількості мусульман-сунітів", – зазначив Шарп.

Деталі операції армії оборони Ізраїлю у Бейруті

Якщо говорити про проведену операцію, то Ізраїль в Секторі Гази, на чому наголосив Шарп, ліквідував чимало командирів вищого рівня, але справи там йшли довго і проблематично. А у випадку з "Хезболлою", коли, здавалося б, вона значно сильніша "Хамасу", виявилося, що ця організація навпаки вразливіша.

Як тільки ізраїльський уряд ухвалив рішення перенести акцент на "Хезболлу", усвідомивши, що далі чекати не можна, то стало зрозумілим, що це угруповання дуже прозоре для ізраїльської розвідки при всьому своєму досконалому механізмі та іранській допомозі.

До війни з "Хезболлою" готувались дуже ретельно, були залучені колосальні ресурси, починаючи з 2006 року, на створення банку цілей. Він стосувався складів зі зброєю "Хезболли", секретних сховищ, ключових фігур організації, які вважали, що вони у відносній безпеці. З 20 вересня і по сьогодні бачимо серію ліквідації вищих фігур у військовому керівництві "Хезболли",

– озвучив Шарп.

Зі слів військового оглядача, операція щодо ліквідації Насралли мала багатоплановий характер. Ізраїльська розвідка дізналась, де розташований підземний штаб "Хезболли", місце перебування Насралли, скільки боєприпасів знадобиться, аби уразити його і поховати всіх, хто в цьому штабі перебуватиме.

Загальне рішення завдати удару, за словами Шарпа, було ухвалене в середу, перед тим, як прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу мав летіти у Нью-Йорк. Щоб у противника не виникало настороженості, він полетів у США, аби виступити з промовою на засіданні Асамблеї ООН.

"За декілька хвилин до своєї промови він отримав запит через військового секретаря уряду, який повідомив, що є інформація, що Насралла буде у визначений час в тому місці, де його очікують. Нетаньягу дав добро на удар по цьому штабу. Літаки-винищувачі F-15 нової конфігурації чергували в повітрі ще до того, як з'явився шанс завдати удару. Далі це було зроблено великою кількістю (до 80) високоточних бомб проникаючого типу по штабу", – розповів Шарп.

Військовий оглядач зауважив, що всі, хто перебував у бункері, були ліквідовані, зокрема й один з іранських генералів. Потім Ізраїль знищив у підвалах будинків у Бейруті склади протикорабельних ракет, завчасно попередивши про це місцевих жителів.

Якою може бути відповідь Ірану

Іран, на думку військового оглядача, може відреагувати на операцію, яку провела армія оборони Ізраїлю, адже втратив свого важливого союзника в особі Насралли.

Ймовірно, що стосовно Ізраїлю з боку Ірану будуть спроби ударів, терактів. Але якщо Іран почне атакувати, то в Ізраїля є можливість завдати колосальної шкоди, тому іранцям слід замислитись, чи варто це робити заради покійного Насралли чи "Хезболли",

– підсумував Шарп.

До відома! Чинний президент США Байден відреагував на ліквідацію лідера "Хезболли", підтримавши право Ізраїлю на самозахист і підкресливши відповідальність Насралли за вбивство американців, ізраїльтян і ліванських цивільних людей.