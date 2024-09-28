Зокрема, серед них міг опинитися Аббас Нілфорушан. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на іранські ЗМІ.

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Аббас Нілфорушан, ймовірно, загинув

Згідно з оприлюдненою інформацією, офіційні особи Ісламського режиму в Ірані підтверджують, що кілька командувачів під час ударів ЦАХАЛ по столиці Лівану в п'ятницю, 27 вересня, загинули.

У цьому списку може бути й заступник командувача Оперативного командування "Корпусу вартових ісламської революції" Аббас Нілфорушан.

Нілфорушан керував оперативним командуванням КВІР, яке безпосередньо бере участь у різних військових та охоронних операціях, включаючи придушення протестів в Ірані та військові дії за кордоном, зокрема у Сирії,

– пише Clash Report.

Що таке КВІР

Корпус вартових Ісламської революції – це унікальне формування, яке, де-факто, сьогодні контролює весь Іран та має тісні зв’язки з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї. Створена після Ісламської революції 1979 року для захисту клерикальної керівної системи, Корпус має власні сухопутні сили, флот і повітряні сили, які контролюють стратегічне озброєння Ірану. Саме Іран військово та фінансово підтримує ліванську "Хезболлу".

До слова, незадовго до цього "Хезболла" офіційно підтвердила загибель свого лідера Саїда Хасана Насралли внаслідок удару Армії оборони Ізраїлю напередодні по штаб-квартирі у Бейруті.