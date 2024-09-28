Про це із посиланням на повідомлення "Хезболли" пише Reuters. Незадовго до цього про ліквідацію Насралли повідомили у ЦАХАЛ.

Дивіться також Армія Ізраїлю оголосила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли

"Хезболла" підтвердило смерть Насралли

Удар ізраїльських ВПС ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Лідер організації загинув внаслідок атаки на центральний штаб у районі Дахія на півдні Бейруту. "Хезболла" офіційно підтвердила його загибель. Раніше про вбивство Насралли заявила Армія оборони Ізраїлю.

Зазначалося, що внаслідок обстрілу було зруйновано і житлові будинки, під якими власне й був штаб. Хасан Насралла був третім секретарем "Хезболли", який очолював організацію понад 30 років. Цю посаду він обійняв після смерті попереднього лідера Аббаса аль-Мусаві.