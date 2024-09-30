Як пише Associated Press, цей крок шокував Ліван і більшу частину Близького Сходу, оскільки ізраїльські офіційні особи уже почали святкувати військові успіхи.

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"Нещодавні удари в Лівані та вбивство Насралли є значним загостренням війни на Близькому Сході, цього разу між Ізраїлем і Хезболлою", – ідеться у статті.

Водночас військово-політичні сили Лівану тепер намагаються оговтатися від ударів, втративши ключових членів, які були частиною "Хезболли" з моменту її заснування на початку 1980-х років.

Головним серед них був Насралла, якого було вбито під час серії авіаударів, які зруйнували кілька будівель у південному Бейруті. Інші були менш відомі у зовнішньому світі, але все ж ключові в операціях "Хезболли".

З 1992 року Насралла очолював угруповання, був від початку його створення до перетворення на потужного гравця в Лівані. "Хезболла" вийшла на політичну арену Лівану, одночасно беручи участь у регіональних конфліктах, що зробило її найпотужнішою воєнізованою силою.

Після повстання в Сирії у 2011 році, яке переросло в громадянську війну, "Хезболла" відіграла ключову роль в утриманні президента Сирії Башара Асада при владі. При Насраллі "Хезболла" також розвивала можливості інших підтримуваних Іраном збройних груп в Іраку та Ємені.

Насралла викликає розбіжності в Лівані: його прихильники дякують йому за припинення ізраїльської окупації південного Лівану у 2000 році, а опоненти засуджують його за запаси зброї угруповання та прийняття односторонніх рішень, які, на їхню думку, служать порядку денному для Тегерана та союзників.

Набіль Каук

Каук загинув під час авіаудару 28 вересня. Він був заступником голови Центральної ради "Хезболли". Каук приєднався до групи бойовиків на початку її заснування, у 1980-х роках. Каук служив військовим командиром "Хезболли" в південному Лівані з 1995 по 2010 рік. Його розглядали як потенційного наступника Насралли.

Ібрагім Акіл

Акіл був головним командиром і очолював елітні сили Радвана "Хезболли". Він також був членом її вищого військового органу, Ради Джихаду, і багато років перебував у розшуку США. Державний департамент США вважає, що Акіл належав до терористів, які в 1983 році здійснили вибух в посольстві США в Бейруті та організували захоплення німецьких і американських заручників.

Ахмад Вехбе

Вехбе був командувачем сил Радвана. Він теж розвивав "Хезболлу" з початку її заснування. Він загинув разом з Акілом під час авіаудару в південному передмісті Бейрута.

Каракі очолював південний фронт "Хезболли", відіграючи ключову роль у конфлікті. У США назвали його важливою фігурою в керівництві угруповання бойовиків. Мало що відомо про Каракі, який був убитий разом з Насраллою.

Мохаммад Суур

Суур очолював підрозділ безпілотників "Хезболли", який вперше вступив у війну під час нинішнього загострення з Ізраїлем. Під його керівництвом "Хезболла" запустила вибухові та розвідувальні безпілотники вглиб Ізраїлю, проникаючи в його системи захисту, які здебільшого були зосереджені на ракетах і ракетах групи.

Ібрагім Кобейсі

Кобейсі очолював ракетний підрозділ "Хезболли". Ізраїльські військові стверджують, що Кобейсі планував викрадення та вбивство щонайменше 3-х ізраїльських солдатів на північному кордоні у 2000 році. Їх тіла були повернуті в результаті обміну полоненими з "Хезболлою" через 4 роки.