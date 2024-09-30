Як пише Associated Press, цей крок шокував Ліван і більшу частину Близького Сходу, оскільки ізраїльські офіційні особи уже почали святкувати військові успіхи.
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"Нещодавні удари в Лівані та вбивство Насралли є значним загостренням війни на Близькому Сході, цього разу між Ізраїлем і Хезболлою", – ідеться у статті.
Водночас військово-політичні сили Лівану тепер намагаються оговтатися від ударів, втративши ключових членів, які були частиною "Хезболли" з моменту її заснування на початку 1980-х років.
Головним серед них був Насралла, якого було вбито під час серії авіаударів, які зруйнували кілька будівель у південному Бейруті. Інші були менш відомі у зовнішньому світі, але все ж ключові в операціях "Хезболли".
З 1992 року Насралла очолював угруповання, був від початку його створення до перетворення на потужного гравця в Лівані. "Хезболла" вийшла на політичну арену Лівану, одночасно беручи участь у регіональних конфліктах, що зробило її найпотужнішою воєнізованою силою.
Після повстання в Сирії у 2011 році, яке переросло в громадянську війну, "Хезболла" відіграла ключову роль в утриманні президента Сирії Башара Асада при владі. При Насраллі "Хезболла" також розвивала можливості інших підтримуваних Іраном збройних груп в Іраку та Ємені.
Насралла викликає розбіжності в Лівані: його прихильники дякують йому за припинення ізраїльської окупації південного Лівану у 2000 році, а опоненти засуджують його за запаси зброї угруповання та прийняття односторонніх рішень, які, на їхню думку, служать порядку денному для Тегерана та союзників.
- Набіль Каук
Каук загинув під час авіаудару 28 вересня. Він був заступником голови Центральної ради "Хезболли". Каук приєднався до групи бойовиків на початку її заснування, у 1980-х роках. Каук служив військовим командиром "Хезболли" в південному Лівані з 1995 по 2010 рік. Його розглядали як потенційного наступника Насралли.
- Ібрагім Акіл
Акіл був головним командиром і очолював елітні сили Радвана "Хезболли". Він також був членом її вищого військового органу, Ради Джихаду, і багато років перебував у розшуку США. Державний департамент США вважає, що Акіл належав до терористів, які в 1983 році здійснили вибух в посольстві США в Бейруті та організували захоплення німецьких і американських заручників.
- Ахмад Вехбе
Вехбе був командувачем сил Радвана. Він теж розвивав "Хезболлу" з початку її заснування. Він загинув разом з Акілом під час авіаудару в південному передмісті Бейрута.
Каракі очолював південний фронт "Хезболли", відіграючи ключову роль у конфлікті. У США назвали його важливою фігурою в керівництві угруповання бойовиків. Мало що відомо про Каракі, який був убитий разом з Насраллою.
- Мохаммад Суур
Суур очолював підрозділ безпілотників "Хезболли", який вперше вступив у війну під час нинішнього загострення з Ізраїлем. Під його керівництвом "Хезболла" запустила вибухові та розвідувальні безпілотники вглиб Ізраїлю, проникаючи в його системи захисту, які здебільшого були зосереджені на ракетах і ракетах групи.
- Ібрагім Кобейсі
Кобейсі очолював ракетний підрозділ "Хезболли". Ізраїльські військові стверджують, що Кобейсі планував викрадення та вбивство щонайменше 3-х ізраїльських солдатів на північному кордоні у 2000 році. Їх тіла були повернуті в результаті обміну полоненими з "Хезболлою" через 4 роки.