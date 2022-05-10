Однако расправа над Лукашенко будет иметь для Путина слишком серьезные последствия. Об этом 24 канала рассказал политолог Александр Антонюк.

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Политолог считает, что самопровозглашенный президент Беларуси будет до последнего искать возможности выбраться из ловушки, в которую попал из-за Путина.

Он (Лукашенко – 24 канал) прекрасно осознает, чем закончится русско-украинская война,

– заявил Александр Антонюк.

На территории страны активно действуют партизанские движения, а мотивация белорусских военнослужащих еще ниже, чем у русских. Поэтому склонить их к участию в войне слишком тяжело, считает Антонюк.

Убрать Лукашенко Путину не будет тяжело, – Антонюк

Он отметил, что сейчас риски вторжения белорусских войск в Украину не так высоки, какими были еще месяц назад.

В ответ на вопрос, чем Путин может пригрозить Лукашенко для достижения целей в отношении белорусской армии, политолог сказал: "Физической ликвидацией. Это единственное, что он сегодня может".

При большом желании убрать Лукашенко и образовать новый режим Путину не составит труда. Но это не совсем ему на руку, потому что ликвидация Лукашенко – это ускорение падения режима Путина.

– заявил Александр Антонюк.

По мнению политолога, самопровозглашенный президент Беларуси будет "петлять" от Путина до конца своих дней.

Вероятное вступление войск Беларуси в войну: главное

10 мая 2022 года в минобороны Беларуси сообщили, что отправляют свои силы спецопераций под границу с Украиной якобы "в рамках проверки". Однако, учитывая тот факт, что режим Лукашенко фактически является союзником Путина и именно с территории Беларуси на украинские земли летят ракеты – угроза вторжения никуда не исчезла.

Кроме того, в Беларуси фиксируют движение военной техники. В Гомельской области активисты заметили погрузку на поезда 20 БМП, 6 разведывательных боевых машин БРМ-1Кта 12 танков Т-72Б в том числе. Разгрузку эшелона с большим количеством военной техники зафиксировали и в Колодище.

В то же время еще 6 мая спикер Пентагона Джон Кирби заявил: США не видят никаких признаков того, что Беларусь будет активно участвовать в боевых действиях в Украине.

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