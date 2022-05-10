Однак розправа над Лукашенком матиме для Путіна надто серйозні наслідки. Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк.
Зверніть увагу Білорусь "у межах перевірки" розгортає на кордоні з Україною сили спецоперацій
Політолог вважає, що самопроголошений президент Білорусі буде до останнього шукати можливості вибратися з пастки, в яку потрапив через Путіна.
Він (Лукашенко – 24 канал) прекрасно усвідомлює, чим закінчиться російсько-українська війна,
– заявив Олександр Антонюк.
На території країни активно діють партизанські рухи, а мотивація білоруських військовослужбовців ще нижча, ніж у російських. Тому схилити їх до участі у війні – надто важко, вважає Антонюк.
Прибрати Лукашенка Путіну не буде важко, – Антонюк
Він зазначив, що наразі ризики вторгнення білоруських військ в Україну є не такими високими, якими були ще місяць тому.
У відповідь на запитання щодо того, чим Путін може пригрозити Лукашенку задля досягнення цілей щодо білоруської армії, політолог сказав: "Фізичною ліквідацією. Це єдине, що він сьогодні може".
При великому бажанні прибрати Лукашенка і утворити повалений режим Путіну не буде важко. Але це не зовсім йому на руку, тому що ліквідація Лукашенка – це прискорення падіння режиму Путіна,
– заявив Олександр Антонюк.
На думку політолога, самопроголошений президент Білорусі буде "петляти" від Путіна до кінця своїх днів.
Ймовірний вступ військ Білорусі у війну: головне
- 10 травня 2022 року у міноборони Білорусі повідомили, що відправляють свої сили спецоперацій під кордон з Україною нібито "у межах перевірки". Проте беручи до уваги той факт, що режим Лукашенка фактично є союзником Путіна і саме з території Білорусі на українські землі летять ракети – загроза вторгнення нікуди не зникла.
- Крім того, у Білорусі фіксують рух військової техніки. У Гомельській області активісти помітили завантаження на поїзди 20 БМП, 6 розвідувальних бойових машин БРМ-1Кта 12 танків Т-72Б зокрема. Розвантаження ешелону з чималою кількістю військової техніки зафіксували й у Колодищі.
- Водночас ще 6 травня речник Пентагону Джон Кірбі заявив: США не бачать жодних ознак того, що Білорусь братиме активну участь у бойових діях в Україні.
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