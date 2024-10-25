На вопрос, как МСЭК будут работать до своей ликвидации, в эфире телемарафона "Единые новости" ответил Михаил Радуцкий, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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Как будут работать МСЭК до конца года

Народный депутат отметил, что Центральная МСЭК в Киеве будет ликвидирована в ближайшие дни. Однако региональные МСЭК продолжат работать, как раньше, пока не заработает новая система 1 января.

Хотя реформа пока не повлияет на порядок их работы, за ними будет более жесткий контроль.

Под тем контролем, который там будет, я надеюсь, что до конца года громких скандалов не будет. Я не думаю, что эти люди бесстрашные. Они должны понимать, что на них сегодня смотрит вся страна,

– говорит Радуцкий.

Зато функции центральной МСЭК будет выполнять Институт Минздрава в Днепре, который занимается такими экспертизами.

Новая система, которую внедрят со следующего года, по его мнению, прежде всего должна быть оцифрована, чтобы убрать человеческий фактор.

Напомним, во Львове 73-летняя аллерголог требовала взятку за влияние на решение медико-социальной экспертной комиссии по инвалидности. Во время обыска в ее кабинете нашли крупные суммы денег.