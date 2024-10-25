На питання, як МСЕК працюватимуть до своєї ліквідації, в ефірі телемарафону "Єдині новини" відповів Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

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Як працюватимуть МСЕК до кінця року

Народний депутат зазначив, що Центральна МСЕК у Києві буде ліквідована найближчими днями. Однак регіональні МСЕК продовжать працювати, як раніше, до поки не запрацює нова система 1 січня.

Хоча реформа поки не вплине на порядок їх роботи, за ними буде більш жорсткий контроль.

Під тим контролем, який там буде, я сподіваюся, що до кінця року гучних скандалів не буде. Я не думаю, що ці люди безстрашні. Вони повинні розуміти, що на них сьогодні дивиться вся країна,

– каже Радуцький.

Натомість функції центральної МСЕК буде виконувати Інститут МОЗ у Дніпрі, який займається такими експертизами.

Нова система, яку впровадять з наступного року, на його думку, перш за все повинна бути оцифрована, щоб прибрати людський фактор.

Нагадаємо, у Львові 73-річна алергологиня вимагала хабар за вплив на рішення медико-соціальної експертної комісії щодо інвалідності. Під час обшуку у її кабінеті знайшли великі суми грошей.