Новым лидером "Хезболлы" стал двоюродный брат ликвидированного Хасана Насраллы, - СМИ

Недавно стало известно о ликвидации лидера "Хезболлы". СМИ пишут, кто мог стать его преемником.

Alarabiya news и Reuters пишут, что новым лидером "Хезболлы" стал двоюродный брат ликвидированного Хасана Насраллы Хашем Сафи ад-Дин. В то же время официального подтверждения нет.

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Что известно об этом

Хашем Сафи ад-Дин один из тех высокопоставленных членов "Хезболлы", которые выжили после ряда ударов Израиля по местам пребывания лидеров террористической организации.

ЦАХАЛ официально заявил о гибели лидера и одного из основателей "Хезболлы" Хасана Насраллы. Он был убит во время израильского авиаудара по подземному штабу группировки. Позже группировка подтвердила смерть своего лидера.

Позже ликвидацию лидера подтвердила также и "Хезболла".

27 сентября Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, использовав более 80 бомб для ликвидации Хасана Насраллы.